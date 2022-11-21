Подмосковье 21 ноября 2022, 11:02 Передвижные офисы по вопросам газа приедут в 51 населенный пункт Подмосковья за неделю

Читать 360tv в

Президентская программа социальной газификации продолжается в Подмосковье. На этой неделе жители более 50 сел и деревень смогут получить консультации специалистов в мобильных офисах.

По данным Министерства энергетики региона, в Подмосковье газ пришел уже в 2428 населенных пунктов. По президентской программе построили 2635 километров газопровода, при этом создали потенциал для подключения 151 тысячи жителей.

Реклама

На этой неделе мобильные офисы по вопросам социальной газификации будут работать в 51 населенном пункте области. С расписанием можно ознакомиться на сайте компании «Мособлгаз». Для этого нужно перейти в раздел «График движения мобильных офисов», выбрать нужный филиал и нажать «Скачать».

Реклама

Жители Подмосковья оставили более 800 заявок на получение льгот по социальной газификации. Регион стал первым, где ввели поддержку для нуждающихся.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».