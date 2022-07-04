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    04 июля 2022, 16:55

    Передвижные офисы по вопросам газа приедут в 47 сел и деревень Подмосковья за неделю

    Александра Перепечаева

    В Подмосковье продолжается реализация программы социальной газификации. Жители области могут задать все интересующие вопросы о ней в передвижных офисах. На этой неделе они прибудут в 47 населенных пунктов.

    Передвижные офисы по вопросам газа приедут в 47 сел и деревень Подмосковья за неделю

    «Мособлгаз» газифицировал уже 1731 населенный пункт области, построив в них 1150 километров сетей. Стать участником программы, задать интересующие вопросы и подать заявку жители смогут в мобильных пунктах социальной газификации, рассказал глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин.

    На этой неделе офисы будут принимать в следующих населенных пунктах:

    • поселок Северный, деревня Матвейково городского округа Истра;
    • деревни Голенищево, Терехова и Медведково городского округа Клин;
    • поселок Ильинское-Усово, деревня Поздняково городского округа Красногорск;
    • деревни Новогрязново, Большая Черная, Сухарево, Чиверево, Осташково, село Федоскино городского округа Мытищи;
    • деревня Погорелово городского округа Солнечногорск;
    • село Никольское городского округа Шаховская;
    • поселок Буденновец, деревни Митькино, Елизаветино, Гришино, Рождествено городского округа Дмитров;
    • город Электроугли; деревни Ново-Загарье, Алексеево, город Павловский Посад городского округа Павловский Посад;
    • деревни Давыдово городского округа Орехово-Зуево;
    • деревню Анискино городского округа Лосино-Петровский;
    • город Электрогорск; деревня Назимиха городского округа Щелково;
    • деревни Кузяево, Донино, Обухово, Шилово, Морозово, Становое; поселки Ремзавода, станция Бронницы; село Зеленая Слобода городского округа Раменский;
    • город Воскресенск;
    • деревня Новоникольское городского округа Наро-Фоминский;
    • деревня Щедрино городского округа Одинцовский;
    • село Борисово городского округа Можайский;
    • деревня Боршово городского округа Серебряные Пруды;
    • ПГТ рабочий поселок Пролетарский городского округа Серпухов;
    • деревня Беспятово, село Шугарово городского округа Ступино;
    • деревни Люторецкое, Алексеевка городского округа Чехов.

    Ознакомиться с расписанием работы офисов можно на сайте.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что социальную газификацию в Подмосковье планируют завершить в 2022 году.