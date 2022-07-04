04 июля 2022, 16:55
Передвижные офисы по вопросам газа приедут в 47 сел и деревень Подмосковья за неделю
В Подмосковье продолжается реализация программы социальной газификации. Жители области могут задать все интересующие вопросы о ней в передвижных офисах. На этой неделе они прибудут в 47 населенных пунктов.
«Мособлгаз» газифицировал уже 1731 населенный пункт области, построив в них 1150 километров сетей. Стать участником программы, задать интересующие вопросы и подать заявку жители смогут в мобильных пунктах социальной газификации, рассказал глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин.
На этой неделе офисы будут принимать в следующих населенных пунктах:
- поселок Северный, деревня Матвейково городского округа Истра;
- деревни Голенищево, Терехова и Медведково городского округа Клин;
- поселок Ильинское-Усово, деревня Поздняково городского округа Красногорск;
- деревни Новогрязново, Большая Черная, Сухарево, Чиверево, Осташково, село Федоскино городского округа Мытищи;
- деревня Погорелово городского округа Солнечногорск;
- село Никольское городского округа Шаховская;
- поселок Буденновец, деревни Митькино, Елизаветино, Гришино, Рождествено городского округа Дмитров;
- город Электроугли; деревни Ново-Загарье, Алексеево, город Павловский Посад городского округа Павловский Посад;
- деревни Давыдово городского округа Орехово-Зуево;
- деревню Анискино городского округа Лосино-Петровский;
- город Электрогорск; деревня Назимиха городского округа Щелково;
- деревни Кузяево, Донино, Обухово, Шилово, Морозово, Становое; поселки Ремзавода, станция Бронницы; село Зеленая Слобода городского округа Раменский;
- город Воскресенск;
- деревня Новоникольское городского округа Наро-Фоминский;
- деревня Щедрино городского округа Одинцовский;
- село Борисово городского округа Можайский;
- деревня Боршово городского округа Серебряные Пруды;
- ПГТ рабочий поселок Пролетарский городского округа Серпухов;
- деревня Беспятово, село Шугарово городского округа Ступино;
- деревни Люторецкое, Алексеевка городского округа Чехов.
Ознакомиться с расписанием работы офисов можно на сайте.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что социальную газификацию в Подмосковье планируют завершить в 2022 году.