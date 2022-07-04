Передвижные офисы по вопросам газа приедут в 47 сел и деревень Подмосковья за неделю

В Подмосковье продолжается реализация программы социальной газификации. Жители области могут задать все интересующие вопросы о ней в передвижных офисах. На этой неделе они прибудут в 47 населенных пунктов.

«Мособлгаз» газифицировал уже 1731 населенный пункт области, построив в них 1150 километров сетей. Стать участником программы, задать интересующие вопросы и подать заявку жители смогут в мобильных пунктах социальной газификации, рассказал глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин.

На этой неделе офисы будут принимать в следующих населенных пунктах:

поселок Северный, деревня Матвейково городского округа Истра;

деревни Голенищево, Терехова и Медведково городского округа Клин;

поселок Ильинское-Усово, деревня Поздняково городского округа Красногорск;

деревни Новогрязново, Большая Черная, Сухарево, Чиверево, Осташково, село Федоскино городского округа Мытищи;

деревня Погорелово городского округа Солнечногорск;

село Никольское городского округа Шаховская;

поселок Буденновец, деревни Митькино, Елизаветино, Гришино, Рождествено городского округа Дмитров;

город Электроугли; деревни Ново-Загарье, Алексеево, город Павловский Посад городского округа Павловский Посад;

деревни Давыдово городского округа Орехово-Зуево;

деревню Анискино городского округа Лосино-Петровский;

город Электрогорск; деревня Назимиха городского округа Щелково;

деревни Кузяево, Донино, Обухово, Шилово, Морозово, Становое; поселки Ремзавода, станция Бронницы; село Зеленая Слобода городского округа Раменский;

город Воскресенск;

деревня Новоникольское городского округа Наро-Фоминский;

деревня Щедрино городского округа Одинцовский;

село Борисово городского округа Можайский;

деревня Боршово городского округа Серебряные Пруды;

ПГТ рабочий поселок Пролетарский городского округа Серпухов;

деревня Беспятово, село Шугарово городского округа Ступино;

деревни Люторецкое, Алексеевка городского округа Чехов.

Ознакомиться с расписанием работы офисов можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что социальную газификацию в Подмосковье планируют завершить в 2022 году.