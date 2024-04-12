Подмосковье 12 апреля 2024, 13:30 Передвижные лаборатории проверили воздух в 10 округах Подмосковья за неделю Фото: ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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Мобильные эколаборатории совершили 12 выездов и проверили качество воздуха в десяти округах Подмосковья за неделю. Исследования провели по 31 загрязняющему веществу. Ни в одной точке превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе не выявили.

«Пожары и промышленные предприятия могут причинять вред атмосфере, загрязняя ее различными веществами», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Лаборатории выявляют превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе и передают данные в надзорные органы. Напомним, всего в Московской области установлено 300 постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, которые позволяют отслеживать показания в режиме реального времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в регионе. По его словам, около 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в регионе в период паводков.

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