Подмосковье 01 февраля 2023, 17:30 Передвижные лаборатории для контроля качества воздуха совершили 85 выездов в Подмосковье за январь

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Мобильные лаборатории контроля качества воздуха совершили 85 выездов в Подмосковье в январе. Это на 35 больше, чем планировалось. Об этом сообщил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.

По словам министра, приоритетными территориями для проверки воздуха стали те, о которых сообщили жители. По их просьбам совершили 62 выезда.

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«В общей сложности отбор проб проведен в 25 городских округах, прошло свыше пяти тысяч элементоопределений — оценок концентрации отдельных загрязняющих веществ. Хочу отметить, что данные экомониторинга стали ценнейшим инструментом в надзорной работе министерства, выявляя конкретных нарушителей природоохранного законодательства», — добавил он.

В прошлом году лаборатории совершили 961 выезд и сделали почти 2700 проб воздуха и 234 — воды.

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