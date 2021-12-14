Передвижные котельные и насосы смогут применить в Подмосковье в случае сбоев из-за снега
Все аварийные бригады Подмосковья перешли в режим круглосуточной готовности из-за снегопада и перепадов температуры. Если в ЖКХ произойдут сбои, специалисты применят передвижные котельные и насосные станции.
Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, по правилам передвижное оборудование требуется доставить к месту сбоя не более чем за восемь часов.
Мы остается в повышенной готовности, ведь от коммунальных служб Подмосковья потребуется максимальная мобилизация сил и средств
Передвижное оборудование — это мобильные котельные, канализационно-насосные и дизельные станции, тепловые пушки.
Такая техника способна обеспечить жителей необходимыми ресурсами на время восстановительных работ, если случился сбой.
Велиховский рассказал, что специалисты аварийных служб Московской области находятся на круглосуточном дежурстве.