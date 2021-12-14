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    14 декабря 2021, 15:30

    Передвижные котельные и насосы смогут применить в Подмосковье в случае сбоев из-за снега

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Все аварийные бригады Подмосковья перешли в режим круглосуточной готовности из-за снегопада и перепадов температуры. Если в ЖКХ произойдут сбои, специалисты применят передвижные котельные и насосные станции.

    Передвижные котельные и насосы смогут применить в Подмосковье в случае сбоев из-за снега | Изображение 1

    Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, по правилам передвижное оборудование требуется доставить к месту сбоя не более чем за восемь часов.

    Мы остается в повышенной готовности, ведь от коммунальных служб Подмосковья потребуется максимальная мобилизация сил и средств

    Антон Велиховский.

    Передвижное оборудование — это мобильные котельные, канализационно-насосные и дизельные станции, тепловые пушки.

    Такая техника способна обеспечить жителей необходимыми ресурсами на время восстановительных работ, если случился сбой.

    Велиховский рассказал, что специалисты аварийных служб Московской области находятся на круглосуточном дежурстве.