Передвижные котельные и насосы смогут применить в Подмосковье в случае сбоев из-за снега

Все аварийные бригады Подмосковья перешли в режим круглосуточной готовности из-за снегопада и перепадов температуры. Если в ЖКХ произойдут сбои, специалисты применят передвижные котельные и насосные станции.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, по правилам передвижное оборудование требуется доставить к месту сбоя не более чем за восемь часов.

Мы остается в повышенной готовности, ведь от коммунальных служб Подмосковья потребуется максимальная мобилизация сил и средств Антон Велиховский.

Передвижное оборудование — это мобильные котельные, канализационно-насосные и дизельные станции, тепловые пушки.

Такая техника способна обеспечить жителей необходимыми ресурсами на время восстановительных работ, если случился сбой.

Велиховский рассказал, что специалисты аварийных служб Московской области находятся на круглосуточном дежурстве.