Голосование в двух шагах от дачи. Передвижные избирательные пункты заработали в Подмосковье

Этот способ применяют в Подмосковье впервые. Его особенность заключается в том, что теперь жители отдаленных территорий могут не тратить время на дорогу.

«Голосование будет в течение семи дней. Это удобно. Понятно, что время отпусков, время нахождения на даче или где-то за городом, поэтому это семидневное голосование позволит максимальному количеству людей в удобной, комфортной и безопасной обстановке отдать свой голос. Мы предусмотрели все необходимое», — сказал Воробьев.

Чтобы организовать выезд передвижного пункта, нужно сообщить о своем намерении в участковую, территориальную или областную избирательную комиссию, напомнил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин. При этом возможностью могут воспользоваться жители как частных домов, так и многоквартирных.

«Если вы являетесь избирателем на этом избирательном участке, то открепляться, прикрепляться, конечно же, не нужно. Достаточно будет спуститься вниз и проголосовать», — подчеркнул Березкин.

Вот так выглядят шатры для голосования по поправкам в Конституцию, которые будут работать в передвижных пунктах в Подмосковье

Каждый передвижной пункт соответствует всем нормам безопасности. Избирателям измеряют температуру, выдают маски и перчатки, обрабатывают руки.

«Паспорт члену комиссии вы не будете давать в руки, вы его просто покажете на расстоянии, чтобы убедились, что вы — это вы. Маски придется чуть опустить», — добавил председатель Мособлизбиркома.

Андрей Воробьев отметил важность голосования по поправкам в Конституцию.

Я хочу попросить каждого проявить свою ответственность волеизъявлением. Для нас это гарантия того, что Подмосковье, наша страна будут развиваться. Это гарантия стабильности. Это гарантия и ценности семьи, которая прописана сегодня в Конституции. Все это критически важно Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья.

Также жители Московской области могут проголосовать по поправкам в Конституцию на избирательном участке и на дому.