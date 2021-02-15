Передвижные электростанции «Мособлэнерго» применили в двух округах Подмосковья во время снегопада

«Мособлэнерго» задействовало дизельные электростанции в двух округах Подмосковья во время мощного снегопада в минувшие выходные. ПЭС использовали в Воскресенском и Раменском округах, что позволило не допустить массовых отключений электроэнергии в период неблагоприятных климатических условий.

13 февраля технологические нарушения возникли в электросетях, обеспечивающих электроснабжением деревни Раменского округа — Родники, Быково, Вялки, Осеченки, а также деревни Ворыпаево, Никольское, Барановское Воскресенского округа. Для обеспечения жителей электроэнергией на период устранения неполадок было задействовано восемь передвижных дизельных электростанций. В результате оперативной работы нарушения были устранены в регламентные сроки.

Также с 12 по 14 февраля 2021 года незначительные нарушения были зафиксированы в Видном, Чехове, Дубне, Электроизоляторе, Дедовске, Подольске, Жаворонках, Серпухове, Протвине, Наро-Фоминске 13 незначительных нарушений нормального режима работы электросетей. Восстановительные работы были проведены в короткие сроки. К утру 15 февраля все электросети работали исправно.