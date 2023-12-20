Подмосковье 20 декабря 2023, 10:29 Передвижные эколаборатории совершили 91 выезд в Подмосковье в декабре Фото ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинг» перевыполнили месячный план в декабре. Они совершили 91 выезд в округа и выполнили 50 поручений Минэкологии Московской области.

«До конца месяца мобильные эколаборатории ГКУ „Мособлэкомониторинг“ еще 65 раз выедут в городские округа с целью мониторинга воздуха, при том, что за декабрь они уже совершили 91 выезд», — заявил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

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Напомним, «Мособлэкомониторинг» установил 300 постов наблюдений за атмосферным воздухом в Подмосковье, 55 из них — в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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