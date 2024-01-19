Подмосковье 19 января 2024, 13:40 Передвижные эколаборатории проверили чистоту воздуха в 13 округах Подмосковья за неделю Unsplash

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Передвижные лаборатории «Мособлэкомониторинга» проверили воздух в 13 городских округах за неделю. Исследования не показали превышений концентрации загрязняющих веществ.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, специалисты совершили 18 выездов в Раменском, Можайске, Подольске, Егорьевске, Пушкино, Коломне, Клину, Ленинском, Красногорске, Щелкове, Одинцове и Богородском округе.

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«Мониторинг атмосферы — необходимая мера борьбы с выбросами, выявляя превышения и передавая результаты исследований в надзорные органы, можно повлиять на промышленный комплекс, нацелить предприятия на снижение выбросов, путем модернизации своего оборудования», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

По словам министра, в Подмосковье активно развивают систему мониторинга. Ее постоянно совершенствуют и устанавливают современные посты в разных округах региона.

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