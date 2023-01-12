Подмосковье 12 января 2023, 14:07 Передвижную баню и три купели установят к Крещению рядом со стадионом в Химках

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Центральную площадку для крещенских купаний начали готовить в Химках. Рядом со стадионом «Арена Химки» установят передвижную баню с вениками и оборудуют три купели: мужскую, женскую и с теплой водой. Там появятся тематические декорации, будет организована раздача полотенец и тапочек.

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Всего в Химках оборудуют восемь локаций с 10 купелями для крещенских купаний. Их установят в разных микрорайонах города: в Левобережном — в парке «Экоберег», в Сходне — в парке «Лукоморье», в Новогорске — на территории АГЗ МЧС, в Подрезково — рядом с храмом Рождества Христова, в поселении Луневское — у храма Рождества Пресвятой Богородицы и храма Покрова Пресвятой Богородицы, в поселении Кутузовское — на территории церкви Алексия митрополита Московского.

«В этом году мы оборудуем 10 купелей в разных микрорайонах города. Они будут соответствовать всем требованиям безопасности. На каждой площадке священнослужители проведут праздничные богослужения и освящение воды. Для посетителей обустроим теплые раздевалки и уличные очаги для обогрева», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Праздничные мероприятия начнутся в 22:00 18 января и продлятся до 15:00 19 января.

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