Передвижной музей «Поезд Победы» открыл свои двери в Подмосковье

Жители и гости Подмосковья могут стать посетителями уникального передвижного музея «Поезд Победы» в парке «Патриот». Он открыл свои двери до 16 января. Чтобы ознакомиться к экспонатами, нужно заранее купить электронные билеты.

Посетителям старше 18 лет требуется предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Гости собираются на станции стоянки примерно за 10 минут до начала экскурсии. Заблудиться там невозможно — всех посетителей встречают волонтеры и показывают маршрут.

«Это долгожданное и важное событие для Московской области. Совсем недавно — 5 декабря — Подмосковье праздновало 80-ю годовщину контрнаступления в Битве под Москвой. Наша задача сегодня — прививать интерес молодого поколения к истории страны и подвигам наших соотечественников в период Великой Отечественной войны», — сказала министр Правительства МО по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

«Поезд Победы» — проект, который приурочен к 75- годовщине победы в Великой Отечественной войне. Он стал первой в мире передвижной инсталляцией. Посмотреть на экспозицию можно прямо в вагонах поезда. Всего их девять, в каждом собраны вещи, связанные с конкретным периодом 40-х годов прошлого века.

Уникальность выставки заключается не только в том, что она передвижная. На сегодняшний день ни один музей мира не обладает таким большим числом многофигурных скульптурных композиций. Ознакомиться с историей можно и в мультимедийном формате — к услугам посетителей 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 140 мультимедийных поверхностей. Целью выставки организаторы называют не только знакомство гостей с историей страны, но и патриотическое воспитание молодежи.

Впервые поезд отправился в путь в октябре прошлого года. За время работы он успел побывать на территории России и Белоруссии, посетить 75 городов. В наступающем году планируется расширить экспозицию: в ней появится больше фактов о партизанах времен Великой Отечественной войны, будет раскрыт народный феномен их движения. Купить билеты можно на сайте поездпобеды.рф.