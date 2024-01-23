Подмосковье 23 января 2024, 16:31 Передвижной медицинский модуль НИКИ детства будет работать в Ногинске 25 января Unsplash

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Мобильная бригада Научно-исследовательского клинического института детства приедет в Ногинскую больницу 25 января. Юных пациентов осмотрят врачи узкого направления.

Прием детей проведут узкие специалисты, которых нет в штате детской поликлиники в Ногинске. В их числе нефролог, аллерголог, кардиолог, эндокринолог и пульмонолог.

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Запись на прием к врачам Научно-исследовательского клинического института детства проводится заранее и организована через участкового педиатра по месту жительства при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

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