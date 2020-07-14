Передвижной фельдшерско-акушерский пункт возобновил работу в Балашихе

Жители микрорайонов Сакраменто, Алексеевская роща, ЦОВБ, а также деревень Дятлово и Полтево могут получить медпомощь в передвижном фельдшерско-акушерском пункте ежедневно, с 8 до 11 утра.

«14 июля ФАП прибыл в Сакраменто. Микрорайон расположен далеко от первичного амбулаторного звена, поэтому необходимость в передвижном фельдшерско-акушерском пункте здесь однозначно есть. После осмотра в ФАПе доктор может сам записать пациента в поликлинику к врачам первичного звена — терапевту, педиатру — или к врачам узкой специальности — гинекологу, неврологу и другим. На прошлой неделе ФАП работал в деревне Полтево», — рассказала Людмила Чебанева.

Помощь пациентам в ФАПе оказывает один медработник. Для первичной медицинской помощи этого достаточно. В среднем за три часа работы фельдшер принимает от 10 до 20 человек. Там жители могут узнать свой рост, вес, измерить давление, определить уровень сахара и холестерина в крови, сделать кардиограмму, получить консультацию врача.

Для получения помощи пациенту желательно иметь при себе паспорт и медицинский полис, прописка на территории обслуживаемых микрорайонов и деревень не требуется.

Фельдшерско-акушерский пункт появился в Балашихе в апреле 2019 года. С графиком работы пункта можно ознакомиться на сайте Балашихинской областной больницы.