Подмосковье 24 ноября 2022, 14:06 Передвижной ФАП с флюорографом заработал в Орехово-Зуеве

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Больница Орехово-Зуева получила мобильный комплекс с флюорографом. После постановки на учет ФАП совершил первые выезды в отдаленные уголки округа.

Главврач больницы Сергей Бунак рассказал, что передвижной ФАП ждали давно, ведь он позволит оказывать помощь жителям отдаленных территорий. Стоимость комплекса составила 17 миллионов рублей.

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«В Орехово-Зуевском городском округе очень много отдаленных населенных пунктов, в которых нет ни амбулаторий, ни стационарных ФАПов. Но их жителям, среди которых немало пожилых и маломобильных, также необходима медицинская помощь и своевременная качественная диагностика», — отметил он.

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В ФАПе есть флюорограф, оборудование для ЭКГ, измерения давления и уровня сахара. Там также можно получить антропометрические данные, сдать анализ крови и пройти вакцинацию.

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