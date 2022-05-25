Передвижная выставка открылась в музее-заповеднике А. С. Пушкина в Одинцове

Сразу две выставки, посвященные 350-летию со дня рождения Петра Великого, открылись в Пушкинском музее в Одинцове. Первая - в духе самого императора, передвижная. В округ приехала буквально на сутки. В экспозиции представлены элементы одежды петровской эпохи и стенды с описанием каждого экспоната.

Источник фото: телеканал «360»

Вторая выставка немного задержится в музее А.С. Пушкина. Экспозиция «Смоленская крепость» рассказывает о технологии строительства крепостей.

«Петр Алексеевич — большой реформатор. Человек, при правлении которого появилась первая библиотека, первый музей в стране. Началось коллекционирование, которое он привез из Европы. Он в области культуры огромную миссию свою выполнил и то, что мы сейчас имеем — большое количество музеев — началось с его эпохи», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Параллельно с выставкой прошло заседание директоров одинцовских музеев. Деятели культуры обсудили праздничные мероприятия в честь юбилея великого реформатора, который состоится 9 июня.

Передвижная выставка продолжит свой путь и уже в скором времени порадует своими экспонатами жителей Ярославля.