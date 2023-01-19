Подмосковье 19 января 2023, 18:14 Передвижная поликлиника и выплаты приемным семьям. Как Подмосковье улучшило поддержку детей за год?

Читать 360tv в

В прошлом году в Подмосковье заработал передвижной комплекс НИКИ детства, который дает возможность медикам проводить профосмотры детей в разных уголках региона. Некоторым детям помогли финансово — с января приемные семьи и опекуны стали получать надбавки к выплатам. Об этом в эфире «Область перемен. Подмосковье» рассказали заместитель министра социального развития Подмосковья Дарья Романова и заместитель директора НИКИ детства Марина Малиновская.

Поддержка приемных семей

С января приемные родители и дети, а также воспитанники военных училищ начали получать надбавку к ежегодной выплате. Благодаря мерам поддержки жители стали чаще брать несовершеннолетних под опеку. Так, в прошлом году многие усыновили юных переселенцев из ДНР и ЛНР. По словам Дарьи Романовой, ожидается, что эта практика продолжится и в этом году.

Реклама

Пособие семьи получат автоматически — для этого не нужно подавать заявление.

Реклама

В Подмосковье реализуется целый комплекс поддержки приемных семей, одна из мер — это ежегодное пособие на опекаемого ребенка, на приобретение самых различных необходимых вещей. Выплата ежегодно индексируется, и сейчас размер этого пособия составляет почти 42 тысячи рублей. Дарья Романова

Работу с приемными ведут в Минсоцразвития Подмосковья. Кроме того, родители проходят специальное обучение, чтобы быть готовым к появлению нового члена семьи.

«У нас в регионе 81 школа для приемных родителей. Они работают по единой программе, и цель обучения — понять вообще, кто такие дети, оставшиеся без попечения родителей», — рассказала Дарья Романова.

Поликлиника на колесах

Передвижной лечебно-диагностический комплекс работает в НИКИ детства почти год. Его используют для проведения профосмотров детей в разных городских округах. В прошлом году на нем совершили около сотни поездок. В этом году эту работу продолжат, рассказала Марина Малиновская.

«Мы составили график выездов на 2023 год, сформировано 156 выездов, и еще могут быть дополнительные вызовы по требованию, мы готовы чаще выезжать», — уточнила она.

В передвижных комплексах работает современное оборудование, которое дает возможность диагностировать заболевания на разных стадиях. Так, во время одной из поездок у ребенка обнаружили спинальную мышечную атрофию, назначили лекарство и смогли избежать страшных последствий.

В Подмосковье есть дефицит узких специалистов на местах, и наша выездная мобильная бригада — узкопрофильные специалисты, полным штатом спецов мы выезжаем на место и в мобильном комплексе проводим все необходимые исследования. Марина Малиновская

Главная задача комплекса — провести диагностику. По словам врачей, такой формат работы особенно эффективен и удобен.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».