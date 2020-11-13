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    13 ноября 2020, 10:55

    Передвижная лаборатория «Искандор» проверит прочность дорог в России. Как она работает?

    Анастасия Аброськина, Екатерина Бутовская, Ксения Жеребцова

    Новая передвижная автолаборатория «Искандор» будет исследовать российские дороги. Система со сканерами и радарами анализирует покрытие сразу по нескольким параметрам не только на ходу, но и, например в пробке. Корреспондент «360» заглянул внутрь, чтобы узнать все о новинке.

    На первый взгляд это просто кабина КамАЗа, но внутри работает целая дорожная лаборатория. Она способна определять качество покрытия на ходу.

    Машину оснастили сразу 14 лазерными сканерами и георадаром. Это подчеркнул создатель лаборатории и генеральный директор «Спецмаш-диагностики» Евгений Кошель.

    Передвижная лаборатория включает в себя системы измерения прочности, колейности, продольной ровности и шероховатости

    Евгений Кошель.

    Значит, эта машина может одновременно определять, насколько дорожное покрытие прочное, какая чаша прогиба образуется под колесом во время езды и многое другое.

    Передвижная лаборатория «Искандор» проверит прочность дорог в России. Как она работает? | Изображение 1

    Датчики определяют продольную ровность дорожного покрытия и уникальны тем, что работают даже тогда, когда машина встала, например в пробку. Другим аналогам требуется скорость хотя бы 20 километров в час.

    Но «Искандор» справится с задачей в любой среде: в городе или на высокоскоростной трассе. Машина объединяет ряд лабораторий, рассказал генеральный директор Российского дорожного научно-исследовательского института Алексей Варятченко.

    Обычно диагностику полного цикла проводят в разных типах лабораторий. Например, в одних измерят прочность, в других — ровность. Здесь же весь комплекс в одной лаборатории

    Алексей Варятченко.
    Передвижная лаборатория «Искандор» проверит прочность дорог в России. Как она работает? | Изображение 2

    Лаборатория «Искандор» появится на всех дорогах страны весной. К тому времени этих машин может быть уже около пяти — они и проверят качество покрытия.