Передвижная лаборатория «Искандор» проверит прочность дорог в России. Как она работает?

Новая передвижная автолаборатория «Искандор» будет исследовать российские дороги. Система со сканерами и радарами анализирует покрытие сразу по нескольким параметрам не только на ходу, но и, например в пробке. Корреспондент «360» заглянул внутрь, чтобы узнать все о новинке.

На первый взгляд это просто кабина КамАЗа, но внутри работает целая дорожная лаборатория. Она способна определять качество покрытия на ходу.

Машину оснастили сразу 14 лазерными сканерами и георадаром. Это подчеркнул создатель лаборатории и генеральный директор «Спецмаш-диагностики» Евгений Кошель.

Передвижная лаборатория включает в себя системы измерения прочности, колейности, продольной ровности и шероховатости Евгений Кошель.

Значит, эта машина может одновременно определять, насколько дорожное покрытие прочное, какая чаша прогиба образуется под колесом во время езды и многое другое.

Датчики определяют продольную ровность дорожного покрытия и уникальны тем, что работают даже тогда, когда машина встала, например в пробку. Другим аналогам требуется скорость хотя бы 20 километров в час.

Но «Искандор» справится с задачей в любой среде: в городе или на высокоскоростной трассе. Машина объединяет ряд лабораторий, рассказал генеральный директор Российского дорожного научно-исследовательского института Алексей Варятченко.

Обычно диагностику полного цикла проводят в разных типах лабораторий. Например, в одних измерят прочность, в других — ровность. Здесь же весь комплекс в одной лаборатории Алексей Варятченко.

Лаборатория «Искандор» появится на всех дорогах страны весной. К тому времени этих машин может быть уже около пяти — они и проверят качество покрытия.