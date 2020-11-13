Передвижная лаборатория «Искандор» проверит прочность дорог в России. Как она работает?
На первый взгляд это просто кабина КамАЗа, но внутри работает целая дорожная лаборатория. Она способна определять качество покрытия на ходу.
Машину оснастили сразу 14 лазерными сканерами и георадаром. Это подчеркнул создатель лаборатории и генеральный директор «Спецмаш-диагностики» Евгений Кошель.
Передвижная лаборатория включает в себя системы измерения прочности, колейности, продольной ровности и шероховатости
Значит, эта машина может одновременно определять, насколько дорожное покрытие прочное, какая чаша прогиба образуется под колесом во время езды и многое другое.
Датчики определяют продольную ровность дорожного покрытия и уникальны тем, что работают даже тогда, когда машина встала, например в пробку. Другим аналогам требуется скорость хотя бы 20 километров в час.
Но «Искандор» справится с задачей в любой среде: в городе или на высокоскоростной трассе. Машина объединяет ряд лабораторий, рассказал генеральный директор Российского дорожного научно-исследовательского института Алексей Варятченко.
Обычно диагностику полного цикла проводят в разных типах лабораторий. Например, в одних измерят прочность, в других — ровность. Здесь же весь комплекс в одной лаборатории
Лаборатория «Искандор» появится на всех дорогах страны весной. К тому времени этих машин может быть уже около пяти — они и проверят качество покрытия.