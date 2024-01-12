Подмосковье 12 января 2024, 20:00 Передвижная котельная заработала в Солнечногорске «Газпром теплоэнерго МО»: в Солнечногорске заработала мобильная котельная

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Передвижная блочно-модульная котельная (ПБМК) заработала в Солнечногорске. Об этом сообщили в компании «Газпром теплоэнерго МО».

Мобильная котельная находится на Набережной улице. Ее запуск позволит обеспечить потребителям необходимый температурный режим при экстремальных морозах. Благодаря работе ПБМК тепло поступит в школу, детский сад и 29 многоквартирных домов, расположенных на улицах Набережной, Крупской, Сенежской, Красной, Безверхова.

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Специалисты ООО «Газпром теплоэнерго МО» приступили к установке передвижных котельных в Солнечногорске и Воскресенске накануне. В компании заверили, что ПБМК могут подключаться к теплосетям любого диаметра и напрямую к внутридомовым системам. Передвижные котельные также способны работать при непростых погодных условиях.

В Солнечногорске 10 января организовали пункт обогрева после утечек на теплотрассе котельной ГЭМЗ. Там людям предложили горячий чай, кофе и сладости.