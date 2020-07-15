Передвижение на маломерных судах в запретных для рыболовства местах могут ограничить в Подмосковье

«Предлагается дополнить документ пунктом о запрете на передвижение по водным объектам на любых типах маломерных судов с применением мотора на запретных для добычи водных биоресурсов участках и в запретные сроки вылова — в периоды нереста или зимовки», — отмечается в сообщении.

Заместитель главы ведомства Ирина Стальнова обратила внимание на то, что в регионе, как и по всей стране, растет антропогенное воздействие на водоемы и водные ресурсы. Это приводит к загрязнению вод и гибели рыбы.

«Во время нереста рыба собирается в больших количествах на ограниченных участках, и это является большим соблазном для браконьеров. Кроме того, массовое скопление рыбы может привести к заморам в случае сброса в водоем загрязняющих веществ», — добавила Стальнова.

Именно поэтому, по ее словам, нужно жестко ограничить передвижение по воде в опасные для биоресурсов периоды.

Отмечается, что контроль за состоянием водных объектов и перемещением по ним, необходим в местах нерестилищ и зимовальных ям рыб, а также других краснокнижных видов.