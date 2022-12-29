Подмосковье 29 декабря 2022, 10:36 Передовые методы лечения пациентов с заболеваниями сердца и сосудов начали использовать в МОНИКИ

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В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского начали использовать передовые технологии для лечения пациентов с ишемической болезнью сердца, и периферическим атеросклеротическим поражением сосудов ног. Благодаря новому оборудованию пациенты быстрее возвращаются к привычной жизни после операций.

При атеросклеротическом поражении сосудов ног бляшки перекрывают просвет и нарушают кровообращение. Это может привести к ампутации и инсульту. Новая лазерная установка позволяет избавляться от них через один прокол на коже пациента.

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Заведующий отделом эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма Алексей Азаров рассказал, что метод используют как для экстренных, так и для плановых процедур.

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«После изучения пораженных сосудов ультразвуком и структуры бляшек мы принимаем решение о использовании лазерной установки, которая позволяет безопасно испарить бляшку в артерии, и пациент в кратчайшее время восстанавливается и возвращается к привычной жизни», — рассказал он.

Оснащение МОНИКИ новым оборудование позволяет сделать передовые методы лечения доступными для пациентов бесплатно по полису ОМС.

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