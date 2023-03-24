24 марта 2023, 16:25
Передовой опыт борьбы с раком обсудят на форуме онкологов в Подмосковье
Более 700 врачей из Центральной России съехались в Одинцово, где начался форум онкологов. В течение двух дней специалисты будут делиться опытом борьбы с раком и обсуждать новые методы диагностики.
Московская область неслучайно стала площадкой для съезда. В регионе созданы все условия для оказания быстрой и высокотехнологичной помощи онкологическим больным.«Подмосковье — один из ведущих регионов по внедрению новых технологий, организации онкопомощи и открытию Центров амбулаторной онкологической помощи», — отметила президент Ассоциации онкологов и онкологических учреждений ЦФО России Жанна Хайлова. Форум объединит онкологов, руководителей онкологических диспансеров и больниц. Встреча будет полезна и младшему медицинскому персоналу — этой работе в онкологии посвящена отдельная секция.
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«В рамках форума запланированы выезды в наши медучреждения. У нас есть опыт, которым мы готовы поделиться с коллегами», — сказала начальник Управления организации онкологической помощи Минздрава Подмосковья Ольга Отдельнова.Участникам форума покажут работу одного из лучших центров помощи, который расположен в Одинцовской областной больнице.
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Ранее губернатор Воробьев заявил о положительных изменениях в больницах Подмосковья.
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