Подмосковье 24 марта 2023, 16:25 Передовой опыт борьбы с раком обсудят на форуме онкологов в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Более 700 врачей из Центральной России съехались в Одинцово, где начался форум онкологов. В течение двух дней специалисты будут делиться опытом борьбы с раком и обсуждать новые методы диагностики.

Московская область неслучайно стала площадкой для съезда. В регионе созданы все условия для оказания быстрой и высокотехнологичной помощи онкологическим больным.

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«В рамках форума запланированы выезды в наши медучреждения. У нас есть опыт, которым мы готовы поделиться с коллегами», — сказала начальник Управления организации онкологической помощи Минздрава Подмосковья Ольга Отдельнова.

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Ранее губернатор Воробьев заявил о положительных изменениях в больницах Подмосковья.

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