26 января 2024, 12:37
Переданная волонтерами в Лобне бронезащита помогла бойцу СВО выжить после удара об осколок
Боец СВО из Лобни спасся после удара осколком благодаря современной экипировке. Ранее бронезащиту ему передали волонтеры из родного округа.
Месяц назад боец с позывным Ящер обратился в Добровольческий центр помощи фронту «Обелиск» за помощью в приобретении бронежилета и каски из современных материалов. Волонтеры организации откликнулись на просьбу, приобрели снаряжение и передали его в зону специальной военной операции.
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Через 20 дней боец получил удар крупным осколком. По словам военного врача, современная бронезащита спасла ему жизнь.
Напомним, в Лобне работает Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он открыт с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Мирная, 13к2.
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Лобня
Волонтеры
Специальная военная операция РФ на Украине
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