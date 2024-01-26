Подмосковье 26 января 2024, 12:37 Переданная волонтерами в Лобне бронезащита помогла бойцу СВО выжить после удара об осколок Unsplash

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Боец СВО из Лобни спасся после удара осколком благодаря современной экипировке. Ранее бронезащиту ему передали волонтеры из родного округа.

Месяц назад боец с позывным Ящер обратился в Добровольческий центр помощи фронту «Обелиск» за помощью в приобретении бронежилета и каски из современных материалов. Волонтеры организации откликнулись на просьбу, приобрели снаряжение и передали его в зону специальной военной операции.

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Через 20 дней боец получил удар крупным осколком. По словам военного врача, современная бронезащита спасла ему жизнь.

Напомним, в Лобне работает Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он открыт с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Мирная, 13к2.

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