Подмосковным округам передали основную часть имущества бывших военных городков с 2012 года

Еще 84 недвижимых объекта бывших военных городков Подмосковья передали из федеральной собственности в областную с начала года. Это старые солдатские клубы, казармы, общежития и не только. Их смогут преобразить и использовать для новых целей.

Это отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Она уточнила, что земли передают в сотрудничестве с Минобороны России.

Благодаря совместной работе Минимущества и Минобороны в собственность муниципалитетов и Подмосковья передали 126,5 гектара земель с начала года Наталья Адигамова.

Эти площади включают в себя 84 постройки, расположенные в семи городских округах. Это социальные и инфраструктурные объекты.

Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин объяснил, что взаимодействие с Минобороны по передаче земли многолетнее. Оно началось в 2012-м.

За это время передали уже основную часть имущества бывших военных городков — не менее 300 недвижимых комплексов и тысячи гектаров земли. Это сохраненные объекты, которые уже не используют в Минобороне для стратегических задач. Теперь их можно переделать для простой жизни и комфортной среды.

Где передали земли с начала года?

Например, в Пушкино передали участок земли с общежитием и казармой в микрорайоне Мамонтовка. Теперь все это вовлекут в хозяйственный оборот.

В поселке Восход передали солдатский клуб с землей под ним, который администрация планирует использовать в социальной и культурной жизни округа.

В Серпухове передали землю под зданием котельной. Кроме того, работы прошли в Солнечногорске, Мытищах, Балашихе и Истре.