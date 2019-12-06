Качественная уборка. Подмосковным коммунальщикам передали 45 новых машин

Муниципалитетам Московской области передали 45 новых уборочных машин. Спецтехника нужна для качественной и оперативной работы коммунальных служб.

Новые КамАЗы пригодны для работы как летом, так и зимой. Кроме того, они оборудованы системой ГЛОНАСС. Направили их в такие округа, как Богородский, Домодедово, Зарайск, Красногорск, Можайский, Одинцовский, Подольск. Еще шесть машин передадут двум муниципалитетам до 16 декабря.

«Хочу глав поприветствовать и всех работников ЖКХ. <…> Сегодня вручаем часть новой техники — <…> 50 единиц новой техники, которую мы закупаем и отдаем на территории. Техники много не бывает. Мы должны рационально и эффективно использовать наши ресурсы, чтобы техника работала с полной отдачей», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: Воробьев LIVE

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КамАЗы передали округам по программе «Формирование современной комфортной городской среды». За пять лет по ней приобрели больше 1,3 тысячи новых уборочных машин. Таким образом, коммунальный технический парк Московской области обновили на 70%.