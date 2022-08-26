Передачу сведений о продаже молочных продуктов оцифруют в Подмосковье

Данные о продаже молочной продукции в Подмосковье переведут в электронный вид с 1 сентября. Теперь информация о реализации товаров будет передаваться в систему маркировки онлайн. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

Молочную продукцию начали маркировать в 2021 году. Это был важный шаг по борьбе с подделками, отметил Филимонов.

«С 1 сентября — новый важный этап: данные о розничных продажах молочки будут передаваться в систему маркировки через онлайн-кассы», — сказал зампред.

Он добавил, что сведения будут передаваться в систему маркировки «Честный знак» и для оптовых продавцов. Для этого им нужно будет зарегистрироваться в системе и настроить электронный документооборот, а также обновить кассовое оборудование.

По итогам прошлого года Подмосковье заняло 13-е место по производству молока в России. Ожидается, что в этом году регион выпустит 733,7 тысячи тонн продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на открытии сыроварни в Дмитрове. На ней планируют производить 5,5 тысячи тонн продукта в год.