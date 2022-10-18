Подмосковье перевело в онлайн услугу передачи имущества в муниципальную собственность | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 11:18 Подмосковье перевело в онлайн услугу передачи имущества в муниципальную собственность

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Передать имущество в муниципальную собственность стало проще в Подмосковье. Сделать это можно через «Госуслуги», сообщили в Мингосуправления региона.

Как рассказала глава министерства Надежда Куртяник, услуга предназначена для застройщиков, которые возвели по инвестиционному договору школу, детский сад или другой объект инфраструктуры.

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«Ранее нужно было идти в администрацию муниципалитета лично, а теперь заявление быстро и просто можно подать на региональном портале. Кстати, благодаря оптимизации услуги уменьшится число отказов, потому что пользователь сможет догрузить документы при необходимости», — добавила Надежда Куртяник.

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Администрация округа рассмотрит онлайн-заявление в течение десяти дней, а итоговое решение поступит в личный кабинет заявителя.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила около 90%.