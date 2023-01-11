11 января 2023, 13:23
Перечень получателей бесплатных соцуслуг расширили в Подмосковье до 9 тысяч человек
В расширенный перечень получателей бесплатных социальных услуг включили инвалидов и участников Великой Отечественной войны, работников объектов ПВО, а также инвалидов боевых действий и жителей региона, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя».
«Теперь им доступно бесплатное проживание в пансионатах, посещение оздоровительных и реабилитационных центров, а также соцуслуги на дому», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
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В ведомстве подчеркнули, что ранее все эти услуги были доступны жителям за плату или частичную плату. Сейчас более 9 тысячам жителей Московской все это будет доступно бесплатно.
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