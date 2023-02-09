Подмосковье 09 февраля 2023, 23:43 Перечень медуслуг в Протвине расширится после слияния с Серпуховым и Пущиным

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После объединения Протвина, Серпухова и Пущина перечень медицинских услуг расширится. Главврач Протвинской городской больницы Петр Латкин рассказал о планах модернизации сферы здравоохранения в объединенном муниципалитете.

«В этом году планируем провести ремонт нескольких отделений стационара, кроме того, не прекращаются поставки оборудования. Если в прошлом году мы получили порядка 60 наименований техники, то в этом году объем поставок увеличится», — сообщил Петр Латкин.

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Также в больнице будут развивать отделения травматологии и ЛОР-отделения. По мнению медика, объединение Протвина, Пущина и Серпухова пойдет на пользу медучреждению.

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Отметим, в этом году программу финансирования увеличили на 10% по сравнению с предыдущим годом. Протвинская городская больница участвует в областных программах по поставке медоборудования и проведению ремонтных работ.

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