Перечень документов для назначения категории участка сократили в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут назначить категорию для земельного участка проще и быстрее. Услугу оптимизировали для удобства собственников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получение услуг по отнесению земель к определенной категории и переводу из одной категории в другую упростили для собственников Московской области. Теперь для назначения категории необходимо в два раза меньше документов.

«Раньше для предоставления были обязательными пять документов, теперь жителям достаточно приложить к электронному заявлению только скан паспорта и согласие правообладателя земли. Кроме того, срок получения услуги по отнесению земель к определенной категории теперь составляет восемь рабочих дней вместо 13», — пояснил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Услуги по назначению категорий для участков можно получить в электронном виде на портале государственных услугу Подмосковья. Обе услуги находятся в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения» и предоставляются бесплатно.

Собственники могут отнести свой участок к ряду категорий: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов.