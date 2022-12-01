Подмосковье 01 декабря 2022, 14:07 Перечень бизнес-объектов по специальному режиму налогообложения обновили в Подмосковье

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Перечень объектов недвижимости, на которые будет распространяться специальный налоговый режим, обновили в Подмосковье на 2023 год. Это объекты площадью от тысяч квадратных метров, налог на имущество для которых будет определяться по кадастровой стоимости.

Объекты для особого налогового режима для предпринимателей выбираются ежегодно, рассказала зампред правительства Анна Кротова.

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«Их площадь составляет от 1000 квадратных метров. Это сделано для того, чтобы облегчить налоговую нагрузку на малый бизнес, у которого в собственности находятся объекты небольшой площади», — отметила она.

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Глава Минимущества Наталья Адигамова добавила, что по итогам комиссии из перечня убирают объекты, которые не относятся к торговле, общепиту или бытовым услугам, а также включают новые.

«В перечень на 2023 год мы включили 4367 объектов недвижимости, включая торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, кафе, рестораны, дома быта», — сказала она.

Список объектов доступен на сайте Минимущества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать.

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