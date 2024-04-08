Подмосковье 08 апреля 2024, 14:15 Перебоев водоснабжения в Подмосковье стало на 12% меньше за неделю ГКУ МО "МОС АВС"

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Количество соев в работе системы холодного водоснабжения снизилось в Подмосковье на 12% за неделю. Всего за семь дней аварийная служба взяла на контроль 332 проблемы и совершила 84 выезда.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, из 332 сбоев 46 касались отопления, еще 50 — горячего и 28 — холодного водоснабжения. Также 207 случаев произошли на электросетях.

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Кроме того, специалисты провели 31 мероприятие по антитеррору.

Всего с начала года МОС АВС выполнила 1448 выездов.

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