18 сентября 2023, 11:02
Перебоев в подаче воды в Подмосковье стало на 14% меньше за неделю
Подмосковная аварийно-восстановительная служба устранила 133 сбоя в работе объектов жизнеобеспечения региона за неделю. Количество неполадок на сетях холодного водоснабжения снизилось на 14%.
Из 133 нарушений 18 касались подачи холодной воды, 26 — горячей воды, 87 — электричества. Все неполадки устранили оперативно.
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Помимо ликвидации аварий, специалисты МОС АВС провели 40 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору за неделю.
С начала года сотрудники аварийно-восстановительной службы выполнили 5487 выездов в города и села Московской области. Рабочие бригады выезжали 1043 раза, оперативные группы — 4444 раза.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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