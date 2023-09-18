Подмосковье 18 сентября 2023, 11:02 Перебоев в подаче воды в Подмосковье стало на 14% меньше за неделю ГКУ МО "МОС АВС"

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Подмосковная аварийно-восстановительная служба устранила 133 сбоя в работе объектов жизнеобеспечения региона за неделю. Количество неполадок на сетях холодного водоснабжения снизилось на 14%.

Из 133 нарушений 18 касались подачи холодной воды, 26 — горячей воды, 87 — электричества. Все неполадки устранили оперативно.

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Помимо ликвидации аварий, специалисты МОС АВС провели 40 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору за неделю.

С начала года сотрудники аварийно-восстановительной службы выполнили 5487 выездов в города и села Московской области. Рабочие бригады выезжали 1043 раза, оперативные группы — 4444 раза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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