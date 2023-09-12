Подмосковье 12 сентября 2023, 11:07 Перебоев в подаче электричества и водоснабжения стало на 11% меньше в Подмосковье за неделю ГКУ МО "МОС АВС"

Читать 360tv в

Аварийно-восстановительная служба Подмосковья устранила 134 сбоя в подаче электричества и воды за семь дней. Это на 11% меньше, чем было неделей раньше.

За прошлую неделю на контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы поступило 134 технологических сбоя на объектах жизнеобеспечения региона. Из них 21 случай касался обеспечения водой, 88 — электричеством. Устранены все неполадки.

Реклама

В МинЖКХ Подмосковья рассказали, что с начала года сотрудники МОС АВС выполнили уже 5307 выездов в города, деревни и села региона. Из них рабочие бригады выезжали 1004 раза, оперативные группы — 4366 раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».