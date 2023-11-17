Подмосковье 17 ноября 2023, 17:35 Перебоев с холодной водой в Подмосковье стало на 58% меньше за неделю ГКУ МО "МОС АВС"

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Подмосковная аварийная служба поставила на контроль 240 технологических нарушений на объектах ЖКХ за неделю. При этом перебоев с холодной водой стало на 58% меньше по сравнению с минувшей неделей. Оперативные группы выполнили 37 выездов.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, пять нарушений были связаны с подачей холодной воды и 43 — с горячей. Еще 62 касались тепла и 130 — электричества. Все неполадки устранили.

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Кроме того, сотрудники аварийной службы провели 33 мероприятия по антитеррору.

Всего с начала года «МОС АВС» выполнила 6,2 тысячи выездов, при этом рабочие бригады отправлялись на места 1,3 тысячи раз, а оперативные группы — 4,8 тысячи. Большинство из них были связаны с гидравлическими испытаниями теплосетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах газового обслуживания. Они вступят в силу 1 января.

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