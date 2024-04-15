Подмосковье 15 апреля 2024, 13:50 Перебоев подачи воды стало на 32% меньше в Подмосковье за неделю ГКУ МО "МОС АВС"

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За неделю аварийная служба Подмосковья поставила на контроль 272 технологических сбоя на объектах ЖКХ, при этом количество проблем с подачей воды снизилось на 32%. Оперативные группы совершили 71 выезд.

Как рассказали в МОС АВС, из всех технологических сбоев 52 были связаны с отоплением, 42 — с подачей горячей и 19 — холодной воды, еще 157 касались электричества.

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Кроме того, специалисты провели 24 мреоприятия по обеспечению безопасности и антитеррору.

Всего с начала года аварийная служба региона совершила 1,5 тысячи выездов.

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