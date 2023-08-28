Подмосковье 28 августа 2023, 13:58 Перебоев холодного водоснабжения в Подмосковье стало на 18% меньше за неделю ГКУ МО "МОС АВС"

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За неделю в Подмосковье устранили 161 сбой систем жизнеобеспечения. Из всех технологических нарушений 18 относились к холодному водоснабжению, 19 — к горячему и 123 — к подаче электричества.

Отмечается, что за семь дней число нарушений на объектах холодного водоснабжения сократилось в Подмосковье на 18%. За указанный период специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели 43 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору.

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Всего с начала года сотрудники предприятия выезжали в населенные пункты региона почти пять тысяч раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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