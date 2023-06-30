Подмосковье 30 июня 2023, 14:38 Перчатку виртуальной реальности впервые создали в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Резидент особой экономической зоны «Дубна» в Московской области — компания «Икс Ред Групп» — создала перчатку виртуальной реальности с силовой тактильной отдачей. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Человек в перчатке сможет ощутить форму и твердость предметов.

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«На текущий момент подобные устройства не доступны рядовым пользователям в силу их высокой стоимости и сложности покупки. Поэтому сейчас наши специалисты работают над тем, чтобы сделать эти технологии доступными», — заявил технический директор ООО «Икс Ред Групп» Артем Знобищев.

В прошлом году компания получила свидетельство о госрегистрации программы «Рустим». Платформа дает возможность покупки, продажи и доступа к VR-контенту. Также ограничения получила грант от правительства Подмосковья в размере 10 миллионов рублей.

Основной продукт «Икс Ред Групп» — унифицированный VR-симулятор хирургических операций SurgeryVR. Разработку приняли в медицинском сообществе в 2021 году. Сегодня SurgeryVR применяется для обучения студентов медицинских вузов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона. По его словам, нужно упрощать жизнь подмосковным предпринимателям.

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