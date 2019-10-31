Пенсионеры Солнечногорска выбрали активность. Они занимаются йогой и осваивают компьютер

В Солнечногорске старшее поколение буквально наступает молодежи на пятки. Дедушки занимаются йогой, а бабушки подались в блогеры. Всему этому они учатся в центре «Активное долголетие».

В свои 60-70 лет жительницы Солнечногорска дадут фору любой девушке. Гибкие, сильные и активные — их форме можно только позавидовать.

Любовь Милютину по отчеству называть как-то неудобно: глаза горят, улыбка не сходит с лица. Пенсионерка признается, что центр «Активное долголетие» во многом повлиял на ее настроение. Здесь она каждый день занимается любимой с детства гимнастикой и модной йогой. Тренеры с таким расписанием согласны — польза налицо.

Источник фото: телеканал «360»

«Дыхательная система тренируется, сердечно-сосудистая, опорно-двигательный аппарат. После физических упражнений регулярных люди начинают чувствовать себя бодрее, энергичнее, выносливей», — отметила инструктор центра «Активное долголетие» Ирина Воробьева.

Пенсионеры демонстрируют не только хорошую форму. До своих страничек в соцсетях — один шаг. Они бодро осваивают компьютерную грамотность. К слову, и на сами эти занятия они записываются через интернет.

Источник фото: телеканал «360»

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Любителям творчества тоже найдется, чем заняться. В центре «Активное долголетие» оборудована целая мастерская для художников. Ирина Орлова, например, уже на пенсии окончила художественную школу. Документ получила, а практиковаться негде.

«Школу-то я закончила и все. А хочется рисовать, а дома как-то не рисуется. Единомышленников, общения не хватает, конечно. Я посещаю, чтобы общаться», — сказала Ирина Орлова.

Источник фото: телеканал «360»

Солнечногорский центр «Активное долголетие» — один из первых в Подмосковье — сегодня принимает десятки человек в день. А для тех, кто любит заниматься на улице, уже придумали, как утепляться. Глава округа, который приехал в центр для эфира с губернатором, раздал активным пенсионерам руковицы, шапки и зонты.