Пенсионеры Солнечногорска стали Instagram-звездами. Они сняли ролик с блогером Хасэ

Участники клуба «Активное долголетие» в Солнечногорске мгновенно стали звездами на странице в Instagram у известного блогера Хасэ, у которого более 500 тысяч подписчиков.

Молодой блогер приехал к пенсионерам Солнечногорска на мастер-класс, чтобы помочь им в изучении компьютерной грамотности. Правда, некоторые из учениц серебряного возраста оказались вполне продвинутыми пользователями. Например, у 66-летней Ольги Ступаковой вначале было всего шесть подписчиков, а потом их число увеличилось до 90 человек.

Источник фото: телеканал «360»

Конечно, они пока боятся интернета, как огромного монстра, от которого не знаешь чего ждать. 83-летняя Вера Ивановна даже фамилию свою раскрывать не захотела. Хотя WhatsApp уже использует активно.

Блогеру Хасэ всего 25 лет. Поначалу пенсионеры отнеслись к нему настороженно. Но затем Хасэ показал участникам клуба свой ролик, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны.

Пенсионерки остались под впечатлением. Кто-то сразу отправил ролик детям и внукам, а кто-то даже решил, что такие видео надо показывать в детских садах и школах.

«Самое главное, что мы не должны забывать о тех людях, которые победили, стали героями. Сейчас им бывает очень тяжело. И мы должны любить не только в праздники, но и проявлять заботу и внимание в любое время», — отметила пенсионерка Ольга Ступакова.

Источник фото: телеканал «360»

Так Хасэ мгновенно растопил сердца пенсионерок. У блогера, кстати, есть любимая бабушка, которой 73 года. Она живет в Дагестане и не совсем понимает, что такое блогер.

«У них там телефоны кнопочные до сих пор, и они не в курсе ничего. Но у нее активный образ жизни. Она в пять встает, весь двор убирает, улицу убирает. Я не знаю, зачем она это делает. И в восемь часов у нее отбой», — рассказал блогер.

Хасэ решил познакомить солнечногорских пенсионерок с Instagram и снял с ними видео и выложил у себя в stories. Он уверен, что ролик наберет много лайков и просмотров.