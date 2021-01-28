Пенсионеры смогут привиться от коронавируса в клубах «Активное долголетие»

В Московской области снова заработали клубы «Активное долголетие», где пожилые люди могут заниматься хобби, общаться друг с другом и просто отдыхать. А скоро там можно будет еще и привиться от коронавируса. Подробнее об этом рассказали в эфире «360».

С 22 января в Подмосковье возобновили все занятия на свежем воздухе. Заработали и активности в помещениях, но только в 29 городских округах. Рукодельницы Звенигорода тоже вернулись в здание клуба.

«Сюда приходят люди, у них уже есть на руках справки. Справка о том, что они сделали прививку или что у них уже есть антитела — уже переболели. Все равно масочный режим — обязательное условие. Мы все сидим в масках. Почти все у нас даже в очках, тоже хороший способ защиты», — рассказала участница клуба «Активное долголетие».

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников клуба и отметил, что пенсионеры просят организовать пункты вакцинации прямо в зданиях клубов.

«Спасибо всем людям, которые организуют процессы. Видим, что все великолепно организовано. По поводу вакцинации в зонах „Активного долголетия“ — можем направить медсестру, и тем, кто хочет привиться, это может быть удобно. Если такой запрос есть, надо реализовать», — отметил губернатор.

В ближайшее время пенсионерам не придется ждать своей очереди в поликлинике: врачи уже начали выезжать в клубы.

«На этой неделе в Королеве будет вакцинация именно в клубах „Активного долголетия“, и, конечно, распространим эту практику на всю область», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Всего в Подмосковье работают 55 клубов «Активное долголетие». Несмотря на возобновление очных занятий, для пенсионеров продолжат проводить онлайн-мероприятия. За время пандемии их посетили более 100 тысяч человек.