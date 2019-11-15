Пенсионеры Рузского округа посетили Истру в рамках программы «Активное долголетие»

Жители Рузского городского округа в рамках программы губернатора МО «Активное долголетие» 13 ноября посетили музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» и Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре.

Экскурсия прошла при поддержке Рузского краеведческого музея, Рузского центра социального обслуживания и Комитета по туризму Московской области.

«За полтора месяца существования программы „Активное долголетие“ мы провели 271 выездную экскурсию, а это около семи тысяч человек. Я недавно встречалась с пенсионерами, которые таким образом путешествовали по Подмосковью, и многие из них в полном восторге: говорят, что тридцать лет никуда не выбирались, а тут полноценное путешествие в комфортабельном автобусе и общение с новыми людьми. Безусловно эта программа будет развиваться, будет больше маршрутов и экскурсий», — рассказала руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Ближайшая экскурсия по программе «Активное долголетие» пройдет 19 ноября. Участники посетят Государственный литературный музей, Дунинский ландшафтно-археологический комплекс и музей Михаила Пришвина в Одинцовском округе.

Записаться на экскурсию можно в Рузском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: город Руза, улица Федеративная, дом 11, или по телефонам: 8 (496 27) 24−697 и 8 (496 27) 503−68.

Ново-Иерусалимский монастырь был основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины. В XIX и в начале ХХ века монастырь был известнейшим центром паломничества.

В 300 метрах от Ново-Иерусалимского монастыря находится музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» — один из крупнейших музеев в России. Его выставочная площадь составляет более 10 000 квадратных метров. Здесь уникальные исторические экспонаты можно увидеть в современном пространстве, дополненном мультимедийными технологиями.