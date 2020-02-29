Пенсионеры Рошаля спели с участником группы «Корни» на открытии клуба «Активное долголетие»

В Рошале открылся клуб «Активное долголетие». Теперь у пенсионеров города появилось место, где они могут заниматься спортом или творчеством. К ним гости заехал участник группы «Корни» Александр Бердников.

Источник фото: телеканал «360»

Участницы танцевального коллектива «Грация» вполне соответствуют названию коллектива. Над древнегреческими богинями радости жизни время не властно. Вот и пенсионерки активных жизненных позиций не сдают: в рамках проекта «Активное долголетие» Надежда Николаевна занимается скандинавской ходьбой, посещает бассейн, а по вечерам — танцы!

«Мы получаем позитив, мы молоды душой, и в душе нам всегда 18 лет. Мы за проект!» — сказала Надежда Иванченко, участница «Активного долголетия» в Рошале.

Источник фото: телеканал «360»

Клуб «Активное долголетие» в городском округе Рошаль объединяет более 500 человек «серебряного» возраста. Самому младшему участнику — 50, самому опытному — 75 лет. После зажигательных танцев — тоже творчество, но более спокойное, пенсионеры занимаются рисованием. Техника нетрадиционная — правополушарное изобразительное искусство.

«Я думаю, что женщины никогда в этой технике не рисовали. Никогда! Но у них это уже симпатично получается, рисуем ветку сакуры. Мы все помним, как она выглядит, мы рисуем по памяти, по интуиции. У нас в процессе рисования развивается память, воображение, мелкая моторика», — отметила Елена Дементьева, специалист по реабилитации в социальной сфере.

В клубе «Активное долголетие» пенсионеры могут не только заниматься танцами и живописью, но и освоить восточные практики или подружиться с компьютером. И все это совершенно бесплатно.

Венера Климова, выйдя на пенсию, поняла — жизнь только начинается. Женщина занялась физкультурой, освоила компьютер. В интернете читает новости, через сайт Госуслуг записывается в поликлинику. С друзьями общается по Skype, например, звонит в Париж.

Источник фото: телеканал «360»

«Я поняла, что я сейчас живу! Именно на пенсии. Появилось столько возможностей! Можно ходить туда, сюда, то, что мне интересно, посещать. Люблю танцы, люблю йогу, ездим на экскурсии», — поделилась Венера Климова.

В Рошале у клуба появилось свое помещение. «Активное долголетие» стало частью спортивно-культурного центра. Разделил эту радость с пенсионерами участник группы «Корни» Александр Бердников. Бабушки и дедушки с репертуаром певца знакомы. Даже спели с ним хором.

Источник фото: телеканал «360»

«Те люди, которые нам подарили жизнь, те люди, которые нас вырастили. Мы хотим сейчас для них сделать добро, пускай небольшое, но они будут встречаться, они будут гулять, они будут развиваться творчески, потому что творчество не имеет границ возраста — это прекрасно», — сказал Александр Бердников.

Источник фото: телеканал «360»

На открытие клуба пришли больше сотни пенсионеров. Нет сомнений, все они смогут найти в клубе занятие по душе. Кто-то выберет спортивные секции, а кто-то творчество. Кстати, у проекта «Активное долголетие» есть свой портал, работает и мобильное приложение, где можно узнать расписание занятий или записаться на одну из активностей.