Пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно ходить в музеи

Пожилые жители Подмосковья могут бесплатно посещать государственные музеи Московской области.

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В рамках реализации программы «Активное долголетие» гражданам старшего возраста (женщины 55+, мужчины 60+) предоставлена возможность бесплатно посещать подмосковные музеи до первого апреля 2020 года.

Цель акции — привлечь внимание жителей Московской области к изучению истории Подмосковья и сохранению памяти о выдающихся деятелях культуры и искусства России.

«В музеях царит особая атмосфера. Походы в музей обогащают внутренний мир человека, расширяют кругозор», — отметила заместитель начальника — заведующая отделом Талдомского управления социальной защиты населения Наталия Садонина.

Каждый первый и второй вторник месяца бесплатный вход для пенсионеров предлагают:

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей;

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»;

Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина;

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник;

Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского.

В первую и вторую среду месяца пенсионеры могут бесплатно посетить:

Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока;

Военно-технический музей;

Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль;

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим»;

Московский областной музей народных художественных промыслов;

Серпуховский историко-художественный музей;

Музей-заповедник «Усадьба Мураново» имени Ф. И. Тютчева.

Источник фото: Википедия

К программе «Активное долголетие» через приложение «Соцуслуги» присоединились уже больше 10 тысяч подмосковных пенсионеров. Они занимаются спортом, творчеством и ездят на экскурсии. Например, в Раменском пенсионеры прошли километровый марафон, в Ивантеевке постигают азы восточной гимнастики и философии, а в Клину осваивают компьютер и соцсети.