  • Пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно ходить в музеи

    18 ноября 2019, 10:12

    Екатерина Филимонова, Ольга Крылова

    Пожилые жители Подмосковья могут бесплатно посещать государственные музеи Московской области.
    Пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно ходить в музеи

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    В рамках реализации программы «Активное долголетие» гражданам старшего возраста (женщины 55+, мужчины 60+) предоставлена возможность бесплатно посещать подмосковные музеи до первого апреля 2020 года.

    Цель акции — привлечь внимание жителей Московской области к изучению истории Подмосковья и сохранению памяти о выдающихся деятелях культуры и искусства России.

    «В музеях царит особая атмосфера. Походы в музей обогащают внутренний мир человека, расширяют кругозор», — отметила заместитель начальника — заведующая отделом Талдомского управления социальной защиты населения Наталия Садонина.

    Каждый первый и второй вторник месяца бесплатный вход для пенсионеров предлагают:

    • Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей;
    • Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»;
    • Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина;
    • Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник;
    • Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского.

    В первую и вторую среду месяца пенсионеры могут бесплатно посетить:

    • Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока;
    • Военно-технический музей;
    • Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль;
    • Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим»;
    • Московский областной музей народных художественных промыслов;
    • Серпуховский историко-художественный музей;
    • Музей-заповедник «Усадьба Мураново» имени Ф. И. Тютчева.
    Пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно ходить в музеи | Изображение 1
    Источник фото: Википедия

    К программе «Активное долголетие» через приложение «Соцуслуги» присоединились уже больше 10 тысяч подмосковных пенсионеров. Они занимаются спортом, творчеством и ездят на экскурсии. Например, в Раменском пенсионеры прошли километровый марафон, в Ивантеевке постигают азы восточной гимнастики и философии, а в Клину осваивают компьютер и соцсети.