Пенсионеры Одинцова встали на сапборды

Участники проекта «Активное долголетие» в городском округе Одинцово осваивают сапбординг — разновидность серфинга.

После легкого инструктажа начинающие серферы смело встают на сап. За безопасность участников сплава отвечают профессиональные инструкторы.

О том, что сапбординг становится все более популярным у старшего поколения, рассказывают работники сапстанции. Раньше так популярна была скандинавская ходьба, но в летнее время спортивные занятия на воде очень нравятся пенсионерам. Кататься на сапборде можно в любом возрасте.

«Это один из лучших видов фитнеса, потому что вы это делаете не в зале, а на природе. Задействованы все виды мышц. И вы получаете удовольствие. У нас есть постоянная клиентка 82 лет. Она ходит с нами каждые две недели. Вообще средний возраст наших гостей 45-50 лет», — рассказал директор сапстанции Алексей Хамидулин.

Теперь такие мастер-классы по катанию на сапах для участников клуба «Активное долголетие» проходят по всему Подмосковью.

«Этот проект появился недавно. Его инициировала Ирина Каклюгина. Сейчас его проводят по всей Московской области. Вот сегодня три округа проводят занятия. Группа у нас набралась очень быстро. Даже появился список на следующую группу», — поделилась руководитель проекта «Активное долголетие» в городском округе Одинцово Ирина Баженова.

Все занятия проводятся бесплатно. Следующий сплав состоится 3 августа.