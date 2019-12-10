Подмосковные пенсионерки научили Гену Букина вязать варежки

Участницы «Активного долголетия» научили вязать варежки актера Виктора Логинова. Женщины серебряного возраста занимаются этим не первый год. Акция так и называется — «Варежки от бабушки». Спицы Виктор держал в руках впервые, поэтому процесс заладился не сразу.

Опеку над Виктором взяли сразу три вязальщицы. Изготовлением варежек занимаются женщины с опытом. В этом году они уже связали почти 200 пар. Немного сноровки — и через 10 минут актер уже ловко перекидывал петли. Начало варежке было положено.

«У меня мой внук Адриан — ему восемь лет, и он обожает передачу с участием Логинова „Самое яркое“. Ему приятно будет увидеть меня, и что я была в такой компании», — сказала Наталья Князева, участница клуба «Активное долголетие».

Впрочем, Виктор Логинов оказался не единственным мужчиной, укротившим спицы и иголку с ниткой. Есть в Ступине активные пенсионеры. Валерий Метвяков в свои 79 лет полон сил и энтузиазма. Каждое утро мужчина начинает с зарядки, а три раза в неделю занимается скандинавской ходьбой. Сегодня вместо силовых нагрузок зарядка для ума — подсчет петелек и крепление аппликаций на варежки.

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С песней, как известно, и дело спорится. Темп вязанию задавал любимый заслуженный артист РФ, земляк пенсионерок из Ступина Эдуард Страхов. Пел исполнитель не один. Поддержал его целый хор из 100 бабушек.

Преуспел в этот день Эдуард не только в привычном для себя деле — исполнении песен, — но и в вязании. Обучить подмосковные пенсионеры могут не только рукоделию. Засиживаться за столами им некогда. В недельном расписании йога, плавание, экскурсии — всего и не перечесть. Вот такие они активные, наши бабушки и дедушки.

«У меня папа, папе будет 80 лет в этом году, он до сих пор чешет на край города, чтобы там в магазине специально что-то купить. Папа, внизу магазин! Зачем? А погулять? А с народом пообщаться? А что ему еще делать? И он наслаждается этим. Дети разлетелись, все заняты своими проблемами, но, собираясь здесь воедино, единой семьей, мы продолжаем свой активный отдых, продолжаем радовать друг друга и всех остальных, тех людей, которые рядом с нами», — сказал Виктор Логинов, российский актер, телеведущий.

В память о сегодняшнем дне останутся фотографии. Их с гостями было сделано немало. А варежки, в которые каждая бабушка вложила частичку своей души и тепла, будут переданы детям из реабилитационного центра.