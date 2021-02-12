Пенсионеры из Рузы возобновили занятия в клубе «Активное долголетие»

Клубы «Активного долголетия» по всему Подмосковью возобновили занятия в помещениях. В Рузе участники еще в конце января вернулись к скандинавской ходьбе. А с 12 февраля снова пришли в клуб на любимые мероприятия.

Перед тренировкой пенсионеры размялись. Это важно, ведь занятий не было давно, да и вообще этот ритуал они никогда не пропускают, тем более в такую морозную погоду.

Пенсионер из Рузы Александр Стебловский занялся скандинавской ходьбой недавно. Раньше он ездил на велосипеде и лыжах. Так мужчина боролся с болезнью коленей. Узнав о клубе «Активное долголетие», пенсионер решил присоединиться к тренду и призывал других вести активный образ жизни.

«Это позитив, в любом случае, и среди коллег ходить и дышать свежим воздухом гораздо лучше, чем одному сидеть дома», — поделился Александр Стебловский, участник клуба «Активное долголетие».

Тренировки на свежем воздухе возобновились с 22 января. Скандинавской ходьбой в Рузском городском округе занимаются порядка 50 человек. И это лишь одна из 10 групп. Занятия проходят как на стадионе спортивной школы «Руза», так и по поселениям. Большую поддержку клубу оказывает администрация Рузского округа.

«Выделяют деньги на приобретение оборудования, тех же палок скандинавских и помещение — аренду оплачивают. На экскурсии ездим, автобус выделяют. Наши интересы выполняются, мы очень благодарны и признательны», — отметила Антонина Луканова, участница клуба «Активное долголетие».

С 12 февраля начались и занятия в самом клубе. Все виды творчества, йога, бальные танцы, компьютерная грамотность и другие направления снова проводятся офлайн.

«С сегодняшнего дня уже все занятия во всех клубах „Активного долголетия“ во всех муниципалитетах возобновились. Единственное требование — нужно принести справочку об антителах или о прививке от COVID сделанной», — уточнила Татьяна Алдошина, заведующая отделением «Активного долголетия» Рузского центра социального обслуживания.

Также перед занятием каждого пришедшего фиксируют с помощью мобильного приложения и сканированием по социальным карточкам. Чтобы стать участником клуба заявление можно подать через портал госуслуг. «Активное долголетие» стало социальной услугой.