Подмосковье 06 июля 2023, 12:23 Пенсионеры из Раменского занялись плетением камуфляжных сетей для бойцов СВО Министерство социального развития Московской области

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Участницы клуба «Активное долголетие» из комплексного центра «Раменский» присоединились к волонтерам в изготовлении камуфляжных сетей для участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

Для плетения маскировочной сети используют самодельный станок. По периметру сооружения натягивают каркас-основу, в которую вплетаются укрепляющие нити для придания прочности.

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Члены «Активного долголетия» грамотно распределяют между собой время работы, что позволяет им ускорить процесс и сделать его практически непрерывным. По мере возможности участники проекта стараются внести свою лепту в общее дело.

«Мы вкладываем всю свою теплоту и заботу в нашу работу по изготовлению камуфляжа. Чтобы мужчины, которые нас защищают, слышали и чувствовали наши молитвы о них», — поделилась участница «Активного долголетия» Багира Сачкова.

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