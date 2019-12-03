Пенсионеры из Подольска встали на коньки. Мастер-класс провел экс-игрок НХЛ

Пенсионеры Подольска не сидят на месте. Теперь они решили покататься на коньках. Занимаются с ними мастера спорта. Например, экс-игрок НХЛ, хоккеист Игорь Князев.

«Катание на коньках чем полезно в таком возрасте? Ну, во-первых, мы находимся в прохладе, активно катаемся. Самое главное — получать от этого удовольствие», — отметил хоккеист Игорь Князев.

Некоторые пенсионеры первые шаги на льду делают неуверенно, тут же происходят и первые падения. А вот другие ведут себя как настоящие герои. «Встала на коньки после травмы. Милые женщины любого возраста, хоть вам за 50, 60, 70, ребята, приходите в „Активное долголетие“!» — сказала пенсионерка Эльвира Андреева.

Лев Лещенко открыл клуб «Активное долголетие» в Королеве и спел с пенсионерками Подробнее

Новичков ставят на коньки и игроки «Ночной хоккейной лиги» — любители, которые после работы мчат не домой, а на лед. Опасному катанию пенсионеров учить, конечно, не будут. Им показывают самое простое — скольжение.

Теперь коньки входят в программу «Активное долголетие». Бабушки и дедушки очень этого ждали и голосовали за дисциплину в Сети. Впрочем, с интернетом они не расстаются даже на льду — делают селфи на память.

Можно не сомневаться, что пенсионеры быстро освоят азы катания и с удовольствием будут рассекать на льду. Кто-то из них уже готов купить свои первые коньки.