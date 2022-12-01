Подмосковье 01 декабря 2022, 09:16 Пенсионеры из Одинцова начали вязать носки и одежду для мобилизованных

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Вовсю кипит работа в библиотеке № 1 в Одинцове, где регулярно встречаются участницы клуба «Активное долголетие». Волонтеры клуба решили начать вязать носки и одежду для мобилизованных.

Умелые мастерицы вяжут по 50 пар носков в неделю и в каждую вкладывают письма солдатам. В конвертах — теплые слова поддержки и стихи собственного сочинения. Шахзие Исмаиловна отправила уже больше 50-ти посланий, каждое из которых — особенное.

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«У меня за пять минут родилось сразу четыре стихотворения. Это пошло от души, и я начала писать письма», — рассказала серебряный волонтер Шахзие Алиева.

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Начав с носков, волонтеры увлеклись настолько, что создали свой эксклюзивный аксессуар — шапку, надевающуюся на балаклаву. Идея прижилась и оказалась востребованной.

Добрые дела участницы клуба делают не ради выгоды, а по зову сердца. Вернувшиеся из зоны СВО солдаты лично благодарят одинцовских волонтеров за заботу и слова поддержки.

«Очень приятно, когда видишь вещи, которые ты передала, письма, которые вы отправили, и [получаешь] слова благодарности <…> именно тебе, нашей организации, вообще всем людям старшего поколения», — рассказала руководитель общественной организации «Серебряные волонтеры» Елена Фесенко.

Помощь мобилизованным стала важной частью жизни для серебряных волонтеров. Ведь они, как никто другой знают, как важна поддержка и крепкий тыл для наших защитников.

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