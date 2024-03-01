Подмосковье 01 марта 2024, 14:08 Пенсионеры из Лобни помогли приобрести коптер для бойцов СВО Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Пенсионеры из местного отделения Союза пенсионеров Подмосковья поучаствовали в сборе средств для бойцов специальной военной операции. Они оплатили половину стоимости коптера для военнослужащих.

В Союзе пенсионеров состоят активные жители Лобни старше 55 лет. Они занимаются волонтерством и помогают местным добровольческим организациям. Так, пенсионеры участвуют в изготовлении маскировочных сетей, окопных свечей, гигиенических наборов, вяжут носки, закупают необходимые вещи для бойцов специальной военной операции.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Наши женщины — активные, спортивные и очень душевные. Многие приходят к нам после потери супруга — мы даем друг другу поддержку и понимание, стараемся не терять оптимизм и быть полезными обществу», — рассказала председатель лобненского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Зоя Гаврилина.

Отделение Союза пенсионеров Подмосковья работает в Лобне по адресу: Букинское шоссе, дом № 14, подъезд 4, офис 48. Telegram-канал организации — по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с женами участников СВО в Балашихе.

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